Глава МИД Турции встретился с новым лидером Сирии

На встрече главы МИД Турции Хакана Фидана в Дамаске с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа присутствовали заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, временный поверенный в делах посольства Турции в Дамаске Бурхан Кероглу и министр иностранных дел временного правительства Сирии Эсаад Хасан Шейбан.