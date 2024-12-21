Глава МИД Турции встретился с новым лидером Сирии
На встрече главы МИД Турции Хакана Фидана в Дамаске с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа присутствовали заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, временный поверенный в делах посольства Турции в Дамаске Бурхан Кероглу и министр иностранных дел временного правительства Сирии Эсаад Хасан Шейбан.
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Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Дамаске с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани).
Об этом сообщил турецкий МИД, распространив фото со встречи.
Подробности встречи не приводятся.