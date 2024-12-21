Команда Трампа готовит для ВОЗ «сюрприз»

Как пишет Financial Times, в окружении Трампа планируют объявить о выходе в день его инаугурации 20 января.

Эксперты, говорившие с изданием, назвали план выхода США из организации «катастрофическим» для мирового здравоохранения. США являются крупнейшим донором ВОЗ; в последние годы Вашингтон обеспечивал около 16% ее финансирования.

Бывший координатор по борьбе с коронавирусом в администрации Джо Байдена Ашиш Джа рассказал FT, что часть команды избранного президента США хотела лишь реформировать ВОЗ под контролем Вашингтона, но сторонники полного разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.

Трамп во время своего первого срока летом 2020 года уже запускал процесс по выходу США из ВОЗ. Тогда он обвинял организацию в обслуживании интересов Китая и в отсутствии надлежащих мер из-за распространения коронавируса. Официально США должны были покинуть организацию в июле 2021 года, но Джо Байден отменил указ Трампа в первый день своего президентства.