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В России столкнулись грузовые поезда

16:41 1126

Утром 22 декабря на Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) столкнулись два грузовых поезда, перевозивших уголь. В результате сошли с рельсов 26 вагонов. Пострадавших нет, также нет угрозы экологии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, вагоны одного из составов начали падать, затем он столкнулся со встречным локомотивом. В ЗабЖД уточнили, что причиной стал «излом оси колесной пары».

Изначально сообщалось о сходе 42 вагонов: 35 у первого поезда и семи у второго. Движение было закрыто в обоих направлениях из-за нарушения контактной сети. На место выехал восстановительный поезд. К ликвидации последствий привлекли 40 железнодорожников и сотрудников регионального МЧС.

Это второе такое происшествие за неделю. 18 декабря в Мурманской области на станции Княжая грузовой состав столкнулся с двухэтажным поездом, в котором были 326 пассажиров. С рельсов сошли четыре вагона. Два человека погибли, еще 31 пострадал.

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