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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

У конгрессвумен выявили деменцию. Маск призвал проверять умственные способности чиновников

16:55 973

Американский бизнесмен Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей для чиновников в США. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Кэй Грейнджер

Так миллиардер прокомментировал новость о том, что 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер попала в дом престарелых для больных деменцией. Парламентарий оказалась в данном учреждении после того, как потерялась на улице.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», — отметил Маск.

20 декабря американское издание Dallas Express сообщило, что Грейнджер не принимала участия в заседаниях Конгресса США почти всю вторую половину текущего года. В последний раз парламентарий голосовала за принятие того или иного законопроекта 24 июля. По словам журналистов, с тех пор конгрессвумен перестала отвечать на звонки и голосовые сообщения. Сотрудники издания связались с представителями дома престарелых, и они подтвердили эту информацию.

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