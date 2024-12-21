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В Дамаске власть переходит полиции
Новость дня
В Дамаске власть переходит полиции

Хаменеи снова заявил, что Израиль будет уничтожен

17:15 686

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз заявил, что Израиль будет уничтожен.

По его словам, это произойдет при участии иранской «Оси сопротивления».

«У Ирана нет своих прокси-сил в регионе. Йемен, «Хезболла», ХАМАС и «Исламский джихад» сражаются за свою веру и не получают от нас никакой поддержки. Храбрые мужи Йемена, Ирака, Ливана, Палестины и Сирии противостоят сионистскому режиму. Мы тоже продолжим борьбу и уничтожим этот режим», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

В иранскую «Ось сопротивления» входят «Хезболла», ХАМАС, «Исламский джихад», движение «Исламское сопротивление Ирака» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах». 

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