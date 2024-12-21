Кобахидзе пригрозил президенту Грузии тюрьмой, если она не уйдет в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что против президента Саломе Зурабишвили возбудят уголовное дело, если она откажется покинуть резиденцию и будет продолжать называть себя президентом после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий. Об этом пишут грузинские СМИ.

По словам Кобахидзе, Зурабишвили понесет уголовную ответственность в случае, если попытается объявить новые парламентские выборы: «Я уверен, что у нее (Саломе Зурабишвили) хватит здравого смысла не нарушать нормы Уголовного кодекса… никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму, но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента при таком сценарии. Я еще раз скажу, что предполагаю другой сценарий, я думаю, у нее все же хватит здравого смысла, чтобы ни самой не нарушать Уголовный кодекс, ни заставлять кого-то другого нарушать нормы, которые предусматривают многолетнее тюремное заключение».

Кобахидзе заявил, что субботняя (21 декабря) акция собрала максимум три тысячи человек и «люди больше не ходят на протесты». Он утверждает, что СМИ демонстрируют старые кадры. «Как вы видите, люди больше не участвуют в собраниях. Вчера они объявили полную мобилизацию, но даже в этом случае с трудом собрали около 3 000 человек. После этого они начали делиться фотографиями с акций протеста прошлого года. Люди больше не ходят на акции, они не смогли спровоцировать полицию, не смогли создать такую же напряженную ситуацию с использованием насилия. В радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, своего рода истерическое состояние», – отметил Кобахидзе.

«Все требования о новых выборах комичны», — заявил премьер-министр. По его словам, Центризбирком признал выборы состоявшимися, объявил итоги, Конституционный суд подтвердил легитимность выборов, а новоизбранный парламент выразил доверие правительству.