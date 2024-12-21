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В Дамаске власть переходит полиции
Новость дня
В Дамаске власть переходит полиции

Новые власти Сирии закрыли небо для иранских самолетов

17:55 388

Новое руководство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа запретило иранским самолетам использовать сирийское воздушное пространство, сообщает израильское издание Walla.

Утверждается, что первоначально запрет касался только использования в военных целях, таких как переброска вооружений и эвакуация боевиков, однако затем запрет стал тотальным.

Как отмечают в Израиле, решение сирийских властей значительно затрудняет восстановление боевого потенциала «Хезболлы». Источники напоминают, что и Израиль противодействует попыткам Ирана переправить в Ливан вооружения и военных советников.

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