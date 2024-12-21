Примерно в мае нынешнего года, когда власти Грузии начали рассматривать в парламенте закон об «иноагентах», впервые за последние лет тридцать в средствах массовой информации и интернете заговорили о том, что, возможно, Россия поможет восстановить территориальную целостность Грузии в обмен на еще более лояльную политику официального Тбилиси в отношении Москвы. Логика тут проста: принятие закона об «иноагентах» стало символическим шагом, наглядно подтвердившим, что Грузии под руководством «мечтателей» с Западом не по пути. Никто, конечно, открыто об этом не говорил. Напротив, официальный Тбилиси, больше чем когда-либо в прошлом, заявлял о твердом намерении народа Грузии вступить в европейское сообщество. Однако разговоры шли в одном направлении, а дела - совсем в другом.

Словом, логично предположить, что в сложившейся тогда ситуации Россия вполне могла помочь Грузии, пойти на уступки в принципиальных вопросах территориальной целостности и создать таким образом правящей в Тбилиси партии имидж «собирательницы грузинских земель». На первом этапе разговоры о гипотетических «уступках» Москвы носили общий характер на фоне полного молчания всех слоев «Грузинской мечты» - от «говорящих голов» партии, официально представляющих власть, до экспертов второго эшелона, напрямую с «Мечтой» не ассоциирующихся, но распространяющих тезисы, которые по тем или иным причинам официальные власти вслух произнести не могут. Само по себе молчание официальной пропаганды в тот период означало, что вопрос о территориальных уступках под давлением Москвы со стороны Абхазии и Южной Осетии в «Грузинской мечте» всерьез не рассматривается. Информированные люди знали, что грузинская сторона пытается уговорить Россию пойти на какие-то значимые уступки, и по этому поводу даже ведутся переговоры. Но те же информированные люди знали, что никаких реальных подвижек на этом направлении не было. Поскольку в Москве сочли, что открытие для Грузии российского рынка, снятие визового режима и восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси – более чем достаточная благодарность «Грузинской мечте» за проявленную лояльность.

Правда, грузинские гонцы настойчиво убеждали коллег в Москве, что воздействие российского рынка на благосостояние грузин носит весьма ограниченный характер. И в самом деле, вино экспортируют крупные компании, которые с народом Грузии не особо связаны, аграрный экспорт, составляющий пару десятков миллионов долларов в год, весьма незначителен, и польза от него лишь небольшой прослойке сельского населения. Тогда как основной противник нынешней власти в Грузии - это городские жители, которым нет никакого дела ни до экспорта вина, ни до продажи фруктов. Что же касается безвизового режима, то для подавляющего большинства грузин Россия как место для заработка уже давно неинтересна. Не случайно возобновление прямого авиасообщения между странами не возымело какого-то критического воздействия на туристический сектор. Число российских туристов, посещавших Грузию в отсутствие авиасообщения, с его отменой практически не прибавилось. Статистика показывает рост визитеров из России, но это не туризм, а транзит - многие россияне летают в Европу через аэропорт Кутаиси, в котором предпочитают не задерживаться. Словом, завоевать сердца грузинских горожан и теоретически склонить их симпатии в сторону «Грузинской мечты» могло только восстановление территориальной целостности Грузии. Но, как уже было сказано, инсайдерская информация не оставляла по этому поводу никаких надежд.

Однако после июньских событий, а также по мере дальнейшего ухудшения отношений Грузии с Западом и сближения с Россией разговоры о территориальных уступках стали более интенсивными. О возможности восстановления территориальной целостности Грузии вдруг заговорили абхазские эксперты и даже официальная грузинская пропаганда. Но если абхазы и россияне рассуждали о возможности создания грузино-абхазо-осетинской конфедерации, то грузинская сторона распространяла куда более обтекаемые тезисы, ничего конкретно не обещая, с расчетом на то, что верные партийцы сами домыслят то, что надо и в нужном направлении. В результате на страницах активных сторонников «ГМ» в соцсетях вдруг активно заговорили о конкретных схемах восстановления территориальной целостности Грузии, несмотря на то что официально об этом никто и слова не проронил. По идее, эти гипотетические уступки России должны были отчетливо прозвучать еще до парламентских выборов, чтобы облегчить победу «Грузинской мечты». Но этого не случилось. Что также не стало неожиданностью для критически настроенных граждан, включая вашего покорного слугу, который с первого же дня был уверен: никакой реальной договоренности на тему восстановления территориальной целостности нет и не будет, даже если Грузия войдет в состав Российской Федерации на правах автономной области. Потому что России самой нужны земли Абхазии и Южной Осетии, и дарить их никакой «Грузинской мечте» она не намерена!

Дальнейшее известно: выборы прошли, Грузию третью неделю сотрясают масштабные протесты, про Абхазию и Южную Осетию никто уже не помнит, а о восстановлении территориальной целостности Грузии «мечтательские» идеологи даже не заикаются. Тема закрыта! И лишь сейчас, наконец-то, тайное стало явным: в Абхазии случилась очередная революция, в ходе которой были разграблены офисы президента и правительства. В процессе одного из таких «революционных» погромов всплыл крайне интересный документ - адресованный новому президенту Абхазии список российских рекомендаций, переданный через министра иностранных дел Абхазии Игоря Тужбу. Как и следовало ожидать, Россия опосредованно соглашалась подарить Грузии кое-какие «колокольные» вещи. То есть громко звучащие, но абсолютно полые внутри.

Вот основные тезисы этого документа: ПЕРВЫЙ. Снять ограничения на передвижение грузин через границу Абхазии. То есть не открытие границы как таковой, а упрощение процедуры ее пересечения. ВТОРОЙ. Освободить грузинских политзаключенных, содержащихся в абхазских тюрьмах. В частности, жителя города Гали Ираклия Бебуа, осужденного за сожжение абхазского флага. ТРЕТИЙ. Возобновить встречи в рамках совещаний по предотвращению инцидентов. Речь идет о контактах среднего уровня, на которых серьезные вопросы не рассматриваются. В ходе таких контактов обсуждают проблемы местного уровня - кто кого избил, кто у кого увел стадо коз... ЧЕТВЕРТЫЙ. Начать переговоры о возвращении беженцев. Заметьте, только переговоры, которые могут вестись десятилетиями. Никаких конкретных рекомендаций о возвращении грузинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию российская сторона не дает. Собственно, и такой цели, как возвращение беженцев, как не было, так и нет. Вот, собственно, и все, на что могла рассчитывать «Грузинская мечта» в знак благодарности за разрыв отношений с Западом и полную международную изоляцию.