Россияне расстреляли сдавшихся в плен украинских военных

«Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК», – написал в телеграм-канале уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Видеоролик снят с дрона, который, вероятно, находился на довольно большой высоте над местом событий. На не слишком четких черно-белых кадрах видно, как люди (они выглядят как белые силуэты на темном фоне) выходят из точки, которую авторы ролика описывают как разрушенный дом. По данным ВСУ, там изображены пять украинских военных, попавших в окружение и вынужденных сдаться в плен. Далее этих людей делят на две группы и расстреливают, утверждают авторы ролика.

Еще до появления ролика украинская прокуратура утверждала, что с начала полномасштабной войны российские военные расстреляли по меньшей мере 147 украинских пленных, в том числе 127 — в этом году.

В конце ноября украинская прокуратура писала о расстреле пятерых военнослужащих ВСУ на Покровском направлении, которые, по ее данным, отступили и скрылись в частном доме, но российские войска окружили их и взяли в плен. Пока неясно, идет ли речь о том же самом инциденте, о котором сейчас говорит 110-я бригада, или же о новом известном случае расстрела пленных.