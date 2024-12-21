Победа «Карабаха» над преследователем и первое поражение Березуцкого в Азербайджане

Завершилась первая половина чемпионата Азербайджана по футболу. Сегодня были сыграны заключительные два матча 18-го тура. Всего туров 36.

« Карабах » со счетом 2:0 обыграл своего ближайшего преследователя - «Араз-Нахчыван». Яссин Бензиа на 41-й минуте и Абделла Зубир на 71-й оформили победу чемпиона, который лидирует теперь с отрывом в 8 очков.

Несмотря на поражение, нахчыванцы уверенно занимают 2-е место, опережая третью на сегодняшний день команду страны «Туран-Товуз» на 7 очков. Если «Араз-Нахчывану» удастся удержать завоеванные позиции, то команда впервые в своей истории попадет в еврокубки.

Во втором матче дня «Шамахы» дома обыграла «Сабах» - 3:1. Это первое поражение бакинской команды под руководством Василия Березуцкого. До этого его команда одержала победы в трех матчах, в том числе над «Араз-Нахчываном», и сыграла вничью с «Карабахом».

На 23-й минуте 19-летний Эдгар Адильханов вывел «Шамахы» вперед. На 38-й минуте словацкий форвард «Сабаха» Павол Шафранко восстановил равновесие. Однако во втором тайме команда Айхана Аббасова смогла склонить чашу весов в свою пользу. На 55-й минуте албанец Белайди Пуси после углового сделал счет 2:1. А спустя семь минут немец с конголезскими корнями Лерой Микелс поставил точку в этом матче. Кстати, в этой встрече он играл против своего родного брата Джой-Лэнса, который вышел на замену на 63-й минуте.