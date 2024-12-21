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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

В Баку тяжелая авария: трое погибли

19:02 3031

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что на 15-м километре шоссе Баку - Сальян на территории Гарадагского района произошла авария, требуется помощь спасателей.

Как сообщили в министерстве, на место ДТП прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с барьером на обочине дороги машина получила повреждения, а находящиеся в ней люди оказались в зажатом состоянии. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из автомобиля тела трех погибших в дорожно-транспортном происшествии - Алиевой Хатун Тофик гызы (1960 г.р.), Алиева Акифа Алисамид оглу (1964 г.р.) и Алиевой Лятафат Тофик гызы (1967 г.р.). Соответствующие структуры проводят расследование.

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