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В Дамаске власть переходит полиции

Крушение российских нефтетанкеров привело к гибели дельфинов

19:20 1178

После разлива нефтепродуктов в Черном море найдены 11 мертвых дельфинов.

Об этом сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

«Шесть на берегу, два в воде — это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки», — сказала Белей. По ее словам, животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, когда два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. По официальным данным, в воду попало более трех тысяч тонн мазута. В очистке пляжей в Краснодарском крае участвуют несколько тысяч спасателей и волонтеров. По данным Greenpeace, загрязнено более 60 километров пляжа — от Анапы до Крымского моста, общая площадь загрязнения составляет 65 квадратных километров.

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