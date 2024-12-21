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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

25-й день протестов в Грузии. Зурабишвили рядом с митингующими

19:30 1031

В Тбилиси проходит «Марш кахетинцев» — шествие началось от площади Ираклия II к парламенту Грузии, сообщают грузинские СМИ.

В руках участников марша транспаранты с надписями в стиле кахетинского диалекта грузинского языка. По словам протестующих, они требуют перевыборов и возвращения страны на европейский путь развития.

К «Маршу кахетинцев» присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также в Тбилиси к парламенту Грузии направились участники марша мотоциклистов.

Кроме того, протестным шествием к парламенту двинулись и участники марша памяти героя Грузии Георгия Анцухелидзе с лозунгом «Никогда, никогда не сдавайся!».

Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28 ноября — после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов. Данному заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.

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