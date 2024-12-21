Откажитесь от своих территорий: Трамп обратился к Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп на этой неделе направил послание украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом начать думать о прекращении огня и отказе от всех оккупированных Россией территорий.

«[Властям Украины] приятно говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов — там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда Вы говорите «верните страну»… Что вернуть? [Разрушенные в боях населенные пункты Украины потребуют] 110-летняя реконструкция», — цитирует издание послание Трампа.

Тем не менее несколько европейских источников на условиях анонимности рассказали El Pais, что сигналы, которые посылает официальному Киеву Трамп, негативными не являются. К примеру, генерал Кит Келлог, которого Трамп назначил специальным представителем США по вопросам Украины, публично похвалил новые пакеты вооружений от администрации президента Джо Байдена и разрешение, которое он дал Украине — атаковать цели западным дальнобойным оружием в глубине российской территории. Кроме того, считают источники, такое положение вещей лишь подчеркивает, что Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы. «Ему важно не показаться слабым», — рассказал изданию высокопоставленный представитель Евросоюза.

«Трамп еще не принял решения, в один день он показывает одно, а в другой — другое, поэтому так важно действовать сейчас и передавать наши послания», — рассказал изданию источник в украинском правительстве.