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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Иран погас

наш комментарий
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
20:35 1453

Результаты правления аятолл и стражей исламской революции никого никогда не вводили в заблуждение, но иногда они высвечиваются особенно ярко. Впрочем, в этом случае речь идет не о яркости, а, наоборот, о темноте.

Падение температуры – о ужас, оказывается, зимой температура опускается! – привело к чрезвычайной ситуации в энергетике. Иран, страна, обладающая огромными запасами природного газа и нефти, оказался перед лицом дефицита топлива, спрос на которое ввиду холодов, естественно, вырос.

Иран, обладающий огромными запасами природного газа и нефти, столкнулся с дефицитом топлива, спрос на которое ввиду холодов вырос

Дефицит газа для бытовых нужд населения и для промышленности сейчас оценивается в 350 миллионов кубометров в день. Властям пришлось решать задачу, кому обрезать поставки: электростанциям или частным потребителям, использующим газ для обогрева и приготовления пищи. Сейчас почти 90 процентов жилищ в Иране используют именно газ. Когда-то это считалось огромным достижением, но сейчас это обернулось большой проблемой. Рисковать еще большим недовольством иранцев начальство не решилось, поэтому обрубило подачу газа на 17 электростанций, на остальные она была ограничена.

Государственная энергетическая компания Tavanir предупредила промышленные компании, что отключения электроэнергии могут длиться долго, до нескольких недель. Это может уронить производство в Иране на 30-50 процентов, причинив колоссальные убытки.

Отключения электроэнергии в жилых домах на несколько часов в день начались еще в ноябре, но теперь они происходят чаще, бессистемно и на большее время. На минувшей неделе, пишет The New York Times, на два дня закрывались из-за отсутствия электричества школы, университеты, банки и правительственные учреждения во всех, кроме трех из 31, провинциях Ирана. Всем школам и высшим учебным заведениям объявлено о переходе в онлайн-режим. Правительственные учреждения будут работать до 14:00. Экономия!

Энергосектор в Иране давно требует модернизации, но из-за санкций на это нет ни средств, ни технических возможностей

Подачу газа в 73 тысячи жилых домов прекратили после того, как агенты государственной газовой компании установили, что это вторые дома, загородные, для отдыха, они обычно расположены в горах недалеко от Тегерана и на каспийском побережье.

Энергетический сектор в Иране давно требует модернизации, но из-за санкций на это нет ни средств, ни технических возможностей. Добивают его неэффективное управление и коррупция.

На фоне внешнеполитических кризисов: разгрома ХАМАС и «Хезболлы», поражения проиранского режима Асада в Сирии и в преддверии резкого усиления давления со стороны новой американской администрации Дональда Трампа, известного своей «любовью» к Ирану, нынешний энергетический кризис демонстрирует полную неготовность иранской системы к серьезным вызовам. Годы существования режима в не самых благоприятных обстоятельствах создали иллюзию, будто он вечен и способен устоять под любыми ударами. Она может неожиданно быстро рассеяться.

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