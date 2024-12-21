USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
В Дамаске власть переходит полиции
Новость дня
В Дамаске власть переходит полиции

Фицо прилетел к Путину: переговоры один на один

20:43 563

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вечером 22 декабря Фицо проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным один на один.

Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после начала полномасштабной российско-украинской войны. До него этого делали премьеры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер.

Фицо в европейской прессе называют «пророссийским» политиком. Во время предвыборной кампании в 2023 году Фицо говорил, что будет выступать против военной помощи Украине, однако после вступления в должность он пообещал не блокировать выделение помощи по каналам ЕС и поддержал «формулу мира» Владимира Зеленского.

Словакия продолжает покупать российский газ. Транзит газа идет через Украину, в Киеве ранее заявляли, что он будет прекращен 31 декабря, когда закончится действующий контракт. Фицо грозил Украине «серьезным конфликтом», если она не разрешит продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо»
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо» наша аналитика; все еще актуально
11:35 8715
Скромный подарок Кремля Грузии
Скромный подарок Кремля Грузии обнародован секретный документ
18:32 5036
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой фото; видео; обновлено 20:10
20:10 4113
Откажитесь от своих территорий: Трамп обратился к Зеленскому
Откажитесь от своих территорий: Трамп обратился к Зеленскому
19:55 2215
25-й день протестов в Грузии. Зурабишвили рядом с митингующими
25-й день протестов в Грузии. Зурабишвили рядом с митингующими
19:30 1032
В Баку тяжелая авария: трое погибли
В Баку тяжелая авария: трое погибли
19:02 3044
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
16:19 4729
В Грузии политика схлестнулась с экономикой
В Грузии политика схлестнулась с экономикой другой взгляд; все еще актуально
10:55 4749
Кобахидзе пригрозил президенту Грузии тюрьмой, если она не уйдет в отставку
Кобахидзе пригрозил президенту Грузии тюрьмой, если она не уйдет в отставку
17:48 2176
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС наша корреспонденция
13:50 3494
Ненавидел ислам, убивал, как джихадист
Ненавидел ислам, убивал, как джихадист главная тема; все еще актуально
21 декабря 2024, 23:51 8784

ЭТО ВАЖНО

Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо»
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо» наша аналитика; все еще актуально
11:35 8715
Скромный подарок Кремля Грузии
Скромный подарок Кремля Грузии обнародован секретный документ
18:32 5036
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой фото; видео; обновлено 20:10
20:10 4113
Откажитесь от своих территорий: Трамп обратился к Зеленскому
Откажитесь от своих территорий: Трамп обратился к Зеленскому
19:55 2215
25-й день протестов в Грузии. Зурабишвили рядом с митингующими
25-й день протестов в Грузии. Зурабишвили рядом с митингующими
19:30 1032
В Баку тяжелая авария: трое погибли
В Баку тяжелая авария: трое погибли
19:02 3044
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
16:19 4729
В Грузии политика схлестнулась с экономикой
В Грузии политика схлестнулась с экономикой другой взгляд; все еще актуально
10:55 4749
Кобахидзе пригрозил президенту Грузии тюрьмой, если она не уйдет в отставку
Кобахидзе пригрозил президенту Грузии тюрьмой, если она не уйдет в отставку
17:48 2176
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС наша корреспонденция
13:50 3494
Ненавидел ислам, убивал, как джихадист
Ненавидел ислам, убивал, как джихадист главная тема; все еще актуально
21 декабря 2024, 23:51 8784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться