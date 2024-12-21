Фицо прилетел к Путину: переговоры один на один

По словам Пескова, вечером 22 декабря Фицо проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным один на один.

Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после начала полномасштабной российско-украинской войны. До него этого делали премьеры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер.

Фицо в европейской прессе называют «пророссийским» политиком. Во время предвыборной кампании в 2023 году Фицо говорил, что будет выступать против военной помощи Украине, однако после вступления в должность он пообещал не блокировать выделение помощи по каналам ЕС и поддержал «формулу мира» Владимира Зеленского.

Словакия продолжает покупать российский газ. Транзит газа идет через Украину, в Киеве ранее заявляли, что он будет прекращен 31 декабря, когда закончится действующий контракт. Фицо грозил Украине «серьезным конфликтом», если она не разрешит продолжать транзит российского газа через свою территорию.