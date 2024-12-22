Взрыв в многоэтажном жилом доме в Хырдалане: есть пострадавшие
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в городе Хырдалан.
Согласно сообщению МЧС, по указанному адресу прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны и Специальной спасательной службы МЧС. Было установлено, что взрыв без последующего возгорания произошел на 4-м этаже 11-этажного жилого дома. В результате воздействия взрывной волны повреждены две квартиры и четыре автомобиля, припаркованные возле жилого дома, пострадали четыре человека.
Силы МЧС эвакуировали пострадавших, приняты соответствующие меры безопасности. Проводится расследование.