Умер советский политзаключенный, диссидент Эдуард Кузнецов

Эдуард Кузнецов родился в 1939 году в Москве, учился на философском факультете МГУ. Еще в молодости стал активистом самиздата. За это в 1961 году его арестовали и приговорили к семи годам лишения свободы по статье об антисоветской агитации.

Отбыв срок, Кузнецов пытался переехать в Израиль вместе с женой, Сильвой Залмансон, но советские власти отказывали ему в разрешении на выезд. Кузнецов и Залмансон примкнули к группе «отказников», решивших захватить и угнать в Израиль пассажирский самолет. КГБ узнал о заговоре, 15 июня 1970 года участники «ленинградского самолетного дела» были арестованы. По обвинению в измене родине они получили длительные тюремные сроки. Кузнецова приговорили к высшей мере наказания – смертной казни, однако из-за большого международного резонанса сменили приговор на 15 лет тюрьмы. В 1979 году СССР обменял Кузнецова и еще четверых диссидентов на арестованных ФБР советских шпионов в США.

После освобождения переехал в Израиль. В 1983=1990 годах был редактором «Радио Свобода». В 1991 году возглавил израильскую газету на русском языке «Время», позже основал газету «Вести». В 1999-м организовал агентство MigNews, а в 2003-м стал главным редактором литературно-художественного альманаха «Нота Бене». На русском языке опубликованы его дневники, две книги мемуаров – «Мордовский марафон» и «Русский роман» – и множество статей.