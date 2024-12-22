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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным

22:57 1112

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее. Так что мы будем ждать этого, мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп в ходе публичного выступления в Фениксе (Аризона), которое транслировал телеканал Fox News.

Он подчеркнул, что намерен достичь этой цели быстро.

Трамп также в очередной раз заявил, что войны в Украине не было бы, будь он американским президентом в этот момент.

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