Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее. Так что мы будем ждать этого, мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп в ходе публичного выступления в Фениксе (Аризона), которое транслировал телеканал Fox News.

Он подчеркнул, что намерен достичь этой цели быстро.

Трамп также в очередной раз заявил, что войны в Украине не было бы, будь он американским президентом в этот момент.