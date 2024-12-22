Иран на издыхании… Без реала в тумане

Иран уберет четыре лишних нуля со своих купюр, официальную валюту «иранский риал» заменят на «иранский туман». Экономическая мысль в Исламской Республике Иран раз за разом берет новые высоты. Причем всякий раз это называется «реформами». Как, например, нынешнее решение, когда с банкнот убирается четыре «нолика», громко названо «финансовой реформой», а новый туман будет стоить 10 000 старых риалов.

Вообще, в классических терминах это называется деноминацией, или, если уж быть совсем точным – «двойной франкировкой». На новых купюрах, туманах, которые, кстати, начали вводить в оборот еще в 2020 году, риал больше не упоминается. На этом вся реформа и завершена, правительство Ирана всех благодарит – и все расходятся. Вы просили изменений? Вот они вам, чего ж еще надо? Смысл этого действа со стороны администрации президента Масуда Пезешкиана – тайна великая есть. Поскольку он настолько глубок, что его попросту невозможно заметить. Очевидно, члены его кабинета вдохновились опытом Зимбабве или Венесуэлы, когда простому обывателю приходилось платить за килограмм курицы килограмм денег. С этой точки зрения логика вполне объяснима: теперь за вес товара нужно нести на рынок меньше - не килограмм, а, к примеру, грамм так 100-150 местных денег. Но деноминация национальной валюты в условиях, когда официальная инфляция в Иране составляет в годовом выражении 50 процентов, а реальная и того больше, это какой-то трудно объяснимый парадокс.

На 21 декабря 2024 года за один доллар по официальному курсу давали 42 тысячи риалов, по курсу черного рынка – 72 тысячи. То есть 42 и 72 тумана соответственно. И какой прок в таких условиях деноминации? Вы сначала рост цен остановите, а потом уже со своей денежной единицей творите, что хотите. А иначе никак, иначе пройдет пара-тройка лет, и вам новая деноминация понадобится. Что, кстати, наглядно можно видеть на примере российского рубля. Нынешняя «финансовая реформа» в Иране ни одной из экономических проблем страны не решает: ни галопирующей инфляции, ни двойного, а на самом деле тройного курса валют. Просто перевыпуск бумажных купюр – и не более того. Дорого, а толку нет никакого. Это не реформа, а попытка поиграть в нее, имитация бурной деятельности нынешней иранской администрации, которая позиционирует себя как «реформаторская». И главный вопрос: как этот редизайн купюр местной денежной единицы поможет стране в преодолении надвигающегося энергетического кризиса, в который Иран влетает, что называется, «на полном скаку». В последние годы Иран накрыла волна веерных отключений электричества, поскольку имеющаяся инфраструктура не справляется с существующим уровнем потребления. А электричество в Иране – товар, субсидируемый из государственного бюджета. С этой проблемой Тегерану удалось с грехом пополам справиться: теперь во время летних пиков потребления нужды населения и экономики удовлетворяются гораздо лучше, правда, на пределе возможностей.