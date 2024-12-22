Премьер Италии: Угроза от Москвы «гораздо шире, чем мы представляем»

В выходные в Финляндии, в северной Лапландии, состоялась встреча лидеров Италии, Швеции и Греции, а также главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, на которой обсуждались вопросы безопасности и проблемы миграции в Европе.

Россия представляет более серьезную угрозу для безопасности Евросоюза, поскольку Москва может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для подрыва ЕС, заявила в Финляндии премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом информирует BBC.

Когда Мелони спросили о России, она сказала, что угроза от Москвы «гораздо шире, чем мы себе представляем», и ЕС должен быть готов к тому, что эта угроза не прекратится после окончания войны в Украине.

«Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны понимать, что это очень широкое понятие безопасности», — сказала Мелони.

Премьер Италии призвала ЕС сделать больше для защиты своих границ и не позволить России или какой-либо «преступной организации» управлять потоками нелегальных мигрантов.

Некоторые члены ЕС, в том числе Финляндия и Эстония, обвинили Россию в том, что она позволяет нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и других стран въезжать в страны ЕС через Россию без надлежащих проверок, что подрывает безопасность Евросоюза.