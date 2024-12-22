Трамп отменит «сумасшедшие постановления» Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в первый день в Белом доме отменит все постановления нынешнего главы государства Джо Байдена по ограничению добычи энергоресурсов.

«Чтобы спасти нашу экономику, я подпишу в первый же день указ, чтобы отменить все ограничения, введенные Байденом, на добычу энергоресурсов, его сумасшедшее постановление об электрических транспортных средствах, его запрет на экспорт природного газа», - сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он добавил, что для улучшения ситуации в сфере энергоносителей объявит «национальную чрезвычайную ситуацию в области энергетики».