При Трампе в Америке будет только два пола
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Администрация Трампа будет придерживаться гендерной политики, согласно которой есть только мужской и женский пол. Так заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«При администрации Трампа официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что есть только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс.
Участники конференции встретили его слова одобрительными аплодисментами.
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