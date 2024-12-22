При Трампе в Америке будет только два пола

Администрация Трампа будет придерживаться гендерной политики, согласно которой есть только мужской и женский пол. Так заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«При администрации Трампа официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что есть только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс.

Участники конференции встретили его слова одобрительными аплодисментами.