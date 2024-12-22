И генералы Судана Москве отказали
Судан принял окончательное решение отказать России в создании базы на территории страны. Причина – суданские власти опасаются санкций Запада за подобное решение.
Москва лихорадочно пробует найти замену Сирии, иными словами, ищет страну, которая согласилась бы на размещение у себя российских военных баз. Видимо, скорость, с какой Москва отказалась от поддержки Асада, впечатлила даже суданских генералов. И они теперь заверения и обещания Москвы и в грош не ставят.
Да и сама российская политика в идущей в Судане гражданской войне настолько мутна, что сразу невозможно однозначно ответить, кого Кремль там поддерживает. Когда она, это война, началась, Москва была на стороне мятежников, руками ЧВК «Вагнер» помогая Силам быстрого реагирования, Rapid Support Force, RSF. Более того, даже обещала им масштабную помощь, благо у тех есть серьезные возможности ее оплатить, ведь RSF – это контроль практически над всем суданским золотом.
Но примерно полтора года назад весы качнулись в обратную сторону – и Кремль начал новый тур вальса с находящимися у власти суданскими генералами. То ли рассчитывая на их короткую память, то ли считая, что «утопающий ухватится и за змею». Но с памятью у местных генералов оказалось все в порядке. Как и со здравым смыслом: иметь такого изменчивого, да еще как показали события в Сирии, ненадежного союзника себе дороже. Как заключать с ним любые сделки: только начни – и не заметишь, как власти лишишься.
В гражданской войне в Судане сейчас классический позиционный тупик – ни у одной стороны нет сил, чтобы добиться победы, и нет воли, чтобы пойти на примирение. Да и жадность, как без нее – ведь примирение политических кланов в такой стране как Судан всегда означает необходимость делиться активами, чего по доброй воле делать не хочется.
Что интересно – создается устойчивое впечатление, что ситуация позиционного тупика всех устраивает. RSF сильно на юге, генералы – на севере страны, и, по всей видимости, стороны с таким положением дел вполне смирились, постепенно «подмораживая» конфликт и не делая резких шагов, которые могли бы разрушить возникший расклад.
А это, в свою очередь, диктует определенную осторожность в отношениях с внешними партнерами. Потому что от них зависит, как долго будет сохраняться баланс сил, сложившийся в Судане. Там все хрупко – и достаточно одной соломинки, чтобы переломить хребет верблюду. Решат внешние партнеры усилить одну сторону и через какие-то санкции – а повод для этого здесь всегда найдется – и вновь все заполыхает, война разгорится с новой силой.
А война для любых элит, примерно равных по силе, - дело рискованное. Можно победить и взять все, но с такой же вероятностью можно и все потерять. И раз уж Запад пригрозил санкциями за решение разрешить России построить здесь свою военно-морскую базу – к нему стоит прислушаться.
И поставить в этой истории про базу, которая, кстати, длится с 2019 года, финальную точку. Просто из чувства осторожности. Москва нынче для многих слишком токсичный партнер, отношения с которым ни к чему хорошему привести не могут. Во всяком случае из такой логики исходят суданские генералы.