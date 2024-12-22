И генералы Судана Москве отказали

Москва лихорадочно пробует найти замену Сирии, иными словами, ищет страну, которая согласилась бы на размещение у себя российских военных баз. Видимо, скорость, с какой Москва отказалась от поддержки Асада, впечатлила даже суданских генералов. И они теперь заверения и обещания Москвы и в грош не ставят .

Да и сама российская политика в идущей в Судане гражданской войне настолько мутна, что сразу невозможно однозначно ответить, кого Кремль там поддерживает. Когда она, это война, началась, Москва была на стороне мятежников, руками ЧВК «Вагнер» помогая Силам быстрого реагирования, Rapid Support Force, RSF. Более того, даже обещала им масштабную помощь, благо у тех есть серьезные возможности ее оплатить, ведь RSF – это контроль практически над всем суданским золотом.

Но примерно полтора года назад весы качнулись в обратную сторону – и Кремль начал новый тур вальса с находящимися у власти суданскими генералами. То ли рассчитывая на их короткую память, то ли считая, что «утопающий ухватится и за змею». Но с памятью у местных генералов оказалось все в порядке. Как и со здравым смыслом: иметь такого изменчивого, да еще как показали события в Сирии, ненадежного союзника себе дороже. Как заключать с ним любые сделки: только начни – и не заметишь, как власти лишишься.

В гражданской войне в Судане сейчас классический позиционный тупик – ни у одной стороны нет сил, чтобы добиться победы, и нет воли, чтобы пойти на примирение. Да и жадность, как без нее – ведь примирение политических кланов в такой стране как Судан всегда означает необходимость делиться активами, чего по доброй воле делать не хочется.