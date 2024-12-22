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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

В Белграде массовый антиправительственный митинг

01:30 541

В Белграде в воскресенье прошел массовый митинг в поддержку студентов, которые уже несколько недель блокируют аудитории Белградского университета, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии в городе Нови-Сад, где 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

«Радио Свобода» сообщает, что выдвигаются политические требования, так как студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают ответственными за случившееся власти, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала. Звучат требования создания переходного правительства, которое подготовило бы свободные досрочные выборы в парламент.

МВД Сербии оценило число участников протеста в Белграде в 28-29 тысяч человек. Движение транспорта в центре столицы было перекрыто. Президент Александар Вучич записал видео в инстаграме, в котором признал, что на улицы вышло очень много людей.

Акция началась с 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде. Они сменили 30 минутами шума - участники скандировали антиправительственные лозунги, свистели, дудели в вувузелы. Митинг завершился без крупных инцидентов и нарушений общественного порядка, подтвердили в МВД.

Как заявил Вучич, собравшиеся в воскресенье в Белграде «придерживаются оппозиционных взглядов». По словам Вучича, он «всегда был готов выслушать их мнение и узнать, что они считают важным для нашей страны». Он заявил о важности сохранения «мира и стабильности».

Акции протеста в Сербии продолжаются уже больше месяца. Их символом стало изображение окровавленной ладони - в память о жертвах - и 15-минутные (по числу погибших в Нови-Саде) мини-забастовки. Заблокирована работа более 50 факультетов четырех государственных университетов, а также десятков средних школ.

13 человек были арестованы по подозрению в упущениях при реконструкции ж/д станции. Среди них был бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. Его сначала взяли под стражу, но затем освободили.

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