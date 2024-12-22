USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
В Дамаске власть переходит полиции
Новость дня
В Дамаске власть переходит полиции

«Сабах», «Гянджа» и «Шеки» в лидерах Баскетбольной лиги

Итоги 8-го тура; фото
Отдел спорта
01:46 132

Завершился 8-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана.

В сильнейшей группе «А» чемпион страны «Сабах» обыграл «Абшерон» - 94:71. Команда Римаса Куртинайтиса лидирует с 15 очками. У «Сабаха» семь побед в восьми матчах. Единственное поражение бакинцы потерпели в 7-м туре от «Нефтчи» (66:71).

«Нахчыван» имеет 14 очков и уверенно занимает 2-е место, несмотря на болезненное поражение в этом туре от «Серхедчи» - 65:86.

В матче аутсайдеров группы «А» «Нефтчи» взял верх над НТД - 81:68.

В группе «B» двоевластие. «Гянджа» и «Шеки» имеют по 14 очков. Шекинцы обыграли в гостях «Сумгаит» (89:66) и догнали гянджинцев, которые в упорной борьбе в родных стенах уступили «Орду» - 77:79. Армейская команда с 13 очками располагается на 3-м месте.

Еще в одном матче группы «B» «Лянкяран» проиграл «Губе» - 60:89.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.

Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция
22 декабря 2024, 23:30 2539
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 декабря 2024, 16:19 6791
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 13:50 4402
Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным
Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным
22 декабря 2024, 22:57 2448
Умер советский политзаключенный, диссидент Эдуард Кузнецов
Умер советский политзаключенный, диссидент Эдуард Кузнецов
22 декабря 2024, 22:48 2594
Иран погас
Иран погас наш комментарий
22 декабря 2024, 20:35 6780
Если обвалится нефть…
Если обвалится нефть… Жаныбек Айгазин комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 декабря 2024, 12:29 5552
ПАСЕ раскритиковала Кобахидзе за угрозу ареста Зурабишвили
ПАСЕ раскритиковала Кобахидзе за угрозу ареста Зурабишвили обновлено 21:45
22 декабря 2024, 21:45 4807
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо»
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо» наша аналитика; все еще актуально
22 декабря 2024, 11:35 10263
Скромный подарок Кремля Грузии
Скромный подарок Кремля Грузии обнародован секретный документ
22 декабря 2024, 18:32 9321
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой фото; видео; обновлено 20:10
22 декабря 2024, 20:10 6090

ЭТО ВАЖНО

Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция
22 декабря 2024, 23:30 2539
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить
Война России и Украины продолжится. Ее не остановить Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 декабря 2024, 16:19 6791
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС
Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 13:50 4402
Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным
Закончить войну в Украине: Трамп ждет встречи с Путиным
22 декабря 2024, 22:57 2448
Умер советский политзаключенный, диссидент Эдуард Кузнецов
Умер советский политзаключенный, диссидент Эдуард Кузнецов
22 декабря 2024, 22:48 2594
Иран погас
Иран погас наш комментарий
22 декабря 2024, 20:35 6780
Если обвалится нефть…
Если обвалится нефть… Жаныбек Айгазин комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 декабря 2024, 12:29 5552
ПАСЕ раскритиковала Кобахидзе за угрозу ареста Зурабишвили
ПАСЕ раскритиковала Кобахидзе за угрозу ареста Зурабишвили обновлено 21:45
22 декабря 2024, 21:45 4807
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо»
Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо» наша аналитика; все еще актуально
22 декабря 2024, 11:35 10263
Скромный подарок Кремля Грузии
Скромный подарок Кремля Грузии обнародован секретный документ
22 декабря 2024, 18:32 9321
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой
Новый лидер Сирии: Будем строить стратегические отношения с Анкарой фото; видео; обновлено 20:10
22 декабря 2024, 20:10 6090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться