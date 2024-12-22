«Сабах», «Гянджа» и «Шеки» в лидерах Баскетбольной лиги

В сильнейшей группе «А» чемпион страны «Сабах» обыграл «Абшерон» - 94:71. Команда Римаса Куртинайтиса лидирует с 15 очками. У «Сабаха» семь побед в восьми матчах. Единственное поражение бакинцы потерпели в 7-м туре от «Нефтчи» (66:71).

В группе «B» двоевластие. «Гянджа» и «Шеки» имеют по 14 очков. Шекинцы обыграли в гостях «Сумгаит» (89:66) и догнали гянджинцев, которые в упорной борьбе в родных стенах уступили «Орду» - 77:79. Армейская команда с 13 очками располагается на 3-м месте.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.