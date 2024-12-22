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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Орбан назвал «проигравшего» в войне в Украине

02:34 1109

Венгрия убеждена, что Евросоюз проиграл в войне в Украине, Россия день ото дня укрепляет свои позиции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

По словам Орбана, «русские постепенно продвигаются вперед» на поле боя: «Соотношение сил очевидно… Эту войну Европейский союз проиграл».

Орбан утверждает, что лидеры ЕС пытаются это отрицать, «переворачивая все с ног на голову». Он подтвердил, что власти Венгрии по-прежнему считают необходимым добиться скорейшего мира и возлагают в связи с этим надежды на избранного президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос, что он считает самым главным из всех достижений своего правительства в 2024 году, премьер-министр заявил: «Неучастие в войне».

Орбан признал, что миротворческая миссия Венгрии не увенчалась успехом, но ситуация изменилась, и сейчас все уже говорят о мире, считает он.

Отвечая на вопрос о его попытках добиться прекращения огня и начала переговоров, он признал, что эти усилия не привели к какому-либо практическому результату. В то же время он убежден, что в ситуации вокруг войны РФ против Украины произошли положительные сдвиги: «Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация».

Он также сказал, что больше не претендует на роль посредника в достижении договоренности между Москвой и Киевом, потому что на политическую арену выходит гораздо более сильный игрок. Имея в виду Дональда Трампа. Орбан подтвердил, что связывает надежды на мир в Украине предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. «Американцы - большая сила», - сказал премьер.

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