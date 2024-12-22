Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»

Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по западному сегменту Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Документ фиксирует четкий объём транзитного грузопотока, что позволит «Азербайджанским железным дорогам» покрыть расходы, направленные на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Соглашение было подписано в рамках рабочего визита в Москву министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева на встрече с заместителем председателя правительства России Виталием Савельевым и министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

Этот документ является итогом работы по развитию МТК «Север-Юг» в уходящем году и первым транзитным соглашением подобного рода, связанным с функционированием МТК, которое, фактически, будет работать по принципу "вези или плати". Российско-азербайджанское соглашение тесно увязано с модернизацией и развитием азербайджанского участка МТК «Север-Юг» от станции Ялама на границе с Россией до переходной станции Астара на границе с Ираном. Напомним, что затраты на реализацию первого этапа модернизации данного направления, по которому уже сейчас осуществляется транзит российских грузов в Иран через территорию Азербайджана, оцениваются в 571 миллион долларов. При этом сумма компенсируемых расходов, оговоренная в соглашении, зафиксирована в размере 316 миллионов долларов. Завершить работы по модернизации и реконструкции всех участков планируется до конца 2027 года. Работы на азербайджанской части маршрута синхронизируются с работами на российской стороне. Имеется в виду комплекс строительно-монтажных работ на участке Дербент-Самур и на пограничном переходе Дербент. К концу 2027 года пропускную способность этого участка планируется довести до 20 миллионов тонн в год.

После завершения работ ОАО "РЖД" обязуется ежегодно предъявлять к перевозке «Азербайджанским железным дорогам» не менее 5 миллиона тонн транзитных грузов. В случае невыполнения этого обязательства российская сторона будет платить компенсацию за непредъявленные объёмы. А если железнодорожники Азербайджана откажутся принимать к перевозке заявленные объёмы груза, то платить будут уже они. Действовать такая схема будет до полного погашения суммы компенсируемых расходов России, закреплённых соглашением. Второй этап реконструкции железных дорог Азербайджана предусматривает увеличение транзитного потока до 15 миллионов тонн, хотя его стоимость и сроки ещё предстоит согласовать. Особо отмечу, что это первое соглашение подобного рода в экономической зоне МТК «Север-Юг», юридически закрепляющее конкретные обязательства сторон по транзиту грузов. Интересно, что речь идёт о сравнительно малом объеме - 5 миллионов тонн, начиная с 2028 года. Сейчас двусторонний грузопоток по железной дороге между Россией и Азербайджаном по разным оценкам колеблется в пределах 3,5-5 миллионов тонн, а включая автомобильный транспорт – свыше 10 миллионов тонн грузов в год. Недавно на евразийском форуме в Вероне первый заместитель генерального директора "РЖД" Вадим Михайлов заявил: "На западном маршруте МТК мы обеспечим развитие инфраструктуры на территории нашей страны с увеличением провозной способности до 20 миллионов тонн в год к 2027 году, что соответствует прогнозу грузопотока".

За цифрой 5 миллионов тонн чистого транзита в год просматривается стремление российской стороны подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств. По существу дела, подобный объем перевозок в направлении Ирана может сложиться только в том случае, если будет увеличен грузооборот через ирано-азербайджанскую границу. Что, в свою очередь, сопряжено с наличием грузовой базы в РФ и в Иране, которую можно направить по западному сегменту МТК «Север-Юг». Вторая задача связана с темпами реконструкции и модернизации самой дороги в Азербайджане. Вероятно, между Баку и Москвой достигнута договоренность синхронизировать эти действия, чтобы к 2028 году выйти на озвученный объем транзита. При этом, необходимо помнить, что восточный сегмент железнодорожного коридора «Север-Юг» уже функционирует вплоть до портов Ирана в Персидском заливе. Можно провести определенные параллели во взаимодействии железнодорожных компаний, осуществляющих грузоперевозки по западному и восточному сегментам МТК. Но при этом повестка рабочего взаимодействия и грузовая база западного и восточного сегментов МТК «Север-Юг» имеют отличия. Российско-казахстанское взаимодействие находится на более продвинутой стадии, здесь формируется совместное предприятие для перевозок. Россия также будет принимать участие в модернизации казахстанских железных дорог, составляющих трассу восточного сегмента МТК «Север-Юг». На западном, азербайджанском сегменте, ситуация другая. Здесь Баку модернизирует сеть своими силами, привлекая кредиты инфраструктурных банков. Хотя при этом, требуются гарантии определённых объёмов транзита. Кроме портов Ирана в качестве южных внешнеторговых ворот МТК «Север-Юг», к проекту присоединяются и Объединенные Арабские Эмираты, проявившие заинтересованность в более широком развитии этого МТК, создающего не просто транзитный коридор, но и экономическую зону маршрута. ОАЭ может стать важным инвестиционным хабом для продвижения российской или совместно произведенной продукции на рынки третьих стран - от зерна и горюче-смазочных материалов до удобрений и продукции металлургической отрасли.