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Что Али Асадов подписал в Москве?

наша аналитика
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
09:22 544

На прошлой неделе в Москве состоялось еще одно важное событие с точки зрения российско-азербайджанского сотрудничества - заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). В повестку вошли вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на всем пространстве Содружества.

Азербайджан на этом заседании представлял премьер-министр Али Асадов, который проинформировал коллег о развитии транспортных коммуникаций, спортивной и гуманитарной повестке Азербайджана, пригласив коллег присоединится к развитию данной тематики.

Поскольку Совет глав правительств СНГ провел заключительное годовое совещание перед традиционным неформальным саммитом президентов Содружества, намеченного в этом году на 25-26 декабря, мы можем подвести итоги работы СНГ как в практической, так и в концептуальной части.

Азербайджан на совещании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств представил премьер-министр Али Асадов

СНГ как формат, не ушедший в тень

Лет двадцать пять назад СНГ трактовали, как структуру для формализации постсоветского разбега республик, что в какой-то мере так и было. Сейчас же, спустя годы, данный формат занял прочную позицию и, скорее, выглядит евразийским подобием Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта организация, напомню, была создана для консолидации Европы по итогам Второй мировой войны в целях осуществления плана Маршалла, а по большому счету, для утилизации прошлого и обустройства нового мира в регионе евроатлантического содружества. Но со временем, как и СНГ, ОЭСР стала, практически, "невидимым" для публики форматом сугубо экономических (тарифных, отраслевых, вопросов стандартизации и прочих) обсуждений, по сути, полностью уйдя в тень евроинтеграционных структур.

Что же касается Содружества Независимых Государств, то, став фундаментом, а затем отойдя в относительную тень экономической платформы ЕАЭС, оно, тем не менее, до сих пор обладает потенциалом укрепления исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей региона бывшей Российской империи и бывшего пространства СССР. Более того, сегодня СНГ для России выполняет роль дополнительного портала в мировое экономическое пространство. Пусть этот выход и ограничен западными торгово-экономическими санкциями, он, тем не менее, работает и политически открыт для взаимного доступа стран-партнёров России.

Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла с 12 процентов в 2022 году до 16 процентов в нынешнем, а взаимный товарооборот за три квартала 2024 года прибавил более 11 процентов (по итогам года оценочно он достигнет 106 миллиардов долларов).

Взаимный товарооборот стран СНГ за три квартала 2024 года вырос на более 11 процентов

Новая модель экономического взаимодействия России со странами СНГ/ЕАЭС формируется, как комплекс политических, социальных, хозяйственно-промышленных и внешнеэкономических отношений. Необходимым условием для ее реализации станет развитие новых моделей внешнеэкономических партнёрств, где во главу угла ставятся факторы взаимной выгоды и совместного проектирования будущего.

Пространство СНГ по-прежнему имеет ценность, благодаря ряду качеств единого интеграционного поля. Ведь СНГ – это регион безвизового перемещения (за исключением Туркмении), регион единой транспортной сети магистральных коммуникаций и трубопроводов, регион беспошлинной торговли на товары, произведенные в странах членах Содружества, регион взаимной трудовой миграции и свободной релокации бизнеса.

От транспорта до экологии и последствий конфликтов

Разберемся в перечне соглашений и документов, подписанных на декабрьском межправительственном Совете СНГ.

- Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса.

В рамках плана действий по развитию международных транспортных коридоров СНГ в сочетании с аналогичными мероприятиями в формате ЕАЭС удалось сгенерировать общий подход, не разделяя на направления "Север-Юг" и "Восток-Запад". 

Поставлена задача наращивать сеть мультимодальных логистических центров, хабов, терминалов по отдельным типам грузов.

Транспортная сеть, помимо безвизового пространства и беспошлинной торговли товарами, произведенными внутри СНГ – это наиболее существенное из того, что удалось сохранить от СССР.

- Соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

В большей степени направлено на бассейн Каспийского моря, хотя могут быть и другие зоны применения.

В рамках данного соглашения можно ожидать расширения взаимодействия Бакинского судостроительного завода и основных российских верфей в бассейне Каспия и Волги (нижегородский завод "Красное Сормово", астраханские предприятия "Лотос" и Южный центр судостроения).

У Бакинского судостроительного завода прибавятся заказы?

- Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб.

СНГ за рядом исключений, конечно же является в большей мере союзом персоналистских вертикалей власти с достаточно жёсткой политической дисциплиной. Так что, данный документ - из ряда темы взаимной политической поддержки.

Понятно, что на западной платформе подготовка кадров для пенитенциарных служб абсолютно неприменима к текущим реалиям системы исполнения наказаний в СНГ.

- Решение Совета о «Программе сотрудничества в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод на период до 2030 года» и плане мероприятий по её реализации.

В данном случае мы имеем дело с реальной экологической повесткой, в отличие от политически мотивированной декарбонизации, связанной с анализом дефицита пресной воды для аграрного и питьевого использования. Речь идет об остро необходимом комплексе исследований для всех стран СНГ, но в особенности, для Азербайджана и республик Центральной Азии.

После саммита правительственные делегации посетили МГТУ имени Н.Э. Баумана - ведущий технологический ВУЗ России, где команды молодых учёных представили свои инженерные проекты в рамках финального этапа стратегической сессии студентов и аспирантов стран СНГ "Университет без границ".

Один из проектов, "Орбита Каспия", был посвящён технологиям космического мониторинга и рационального трансграничного водопользования для решения проблем обмеления.

Али Асадов оценил и "Орбиту Каспия"

И, наконец, два решения, касающиеся ветеранов и пострадавших в конфликтах недавнего прошлого. Это решение Совета о продолжении в 2025-2029 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, о поиске мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на родине.

Тема последней войны Советского Союза будет ещё долго оставаться в повестке. Как и следующее решение Совета о финансировании в 2025 году мероприятий по реализации на 2021-2025 годы Межгосударственной программы повышения качества жизни ветеранов-участников локальных конфликтов и членов их семей в странах, входящих в СНГ.

В некотором смысле данная программа объединяет участников боевых действий и пострадавших с враждующих сторон. В данном случае практический интерес представляет то, как этот документ на практике будет применяться по последствиям Карабахской войны 1991-1994 годов.

Резюмируя, напомним, что в декабре, в ходе Экономического совета СНГ, был подписан «Комплекс мер по совершенствованию культуры безопасности в области использования атомной энергии в мирных целях».

Этот документ будет способствовать обеспечению научно-технической поддержки организаций, вовлечённых в развитие программ мирного использования ядерных технологий с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

Азербайджана это касается в части использования радиационных технологий в медицине и в селекции семян. Азербайджанские специалисты начинают работать с методиками использования изотопов в обработке семян для улучшения таких свойств растений, как морозостойкость и засухоустойчивость.

Также был подписан перечень приоритетных отраслей промышленности и направлений сотрудничества по кооперации на основе национальных стратегий промышленного развития. Документ нацелен на объединение усилий стран-членов СНГ по стимулированию инновационных промышленных кластеров, научных разработок, направленных на создание новых материалов, а также развитие новых компетенций и навыков.

Двигаясь в этом направлении совместными усилиями, государства СНГ будут укреплять промышленные секторы собственным производством, компенсируя и сдерживая поток импорта, в том числе, из Китая.

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