Что Али Асадов подписал в Москве?

На прошлой неделе в Москве состоялось еще одно важное событие с точки зрения российско-азербайджанского сотрудничества - заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). В повестку вошли вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на всем пространстве Содружества. Азербайджан на этом заседании представлял премьер-министр Али Асадов, который проинформировал коллег о развитии транспортных коммуникаций, спортивной и гуманитарной повестке Азербайджана, пригласив коллег присоединится к развитию данной тематики. Поскольку Совет глав правительств СНГ провел заключительное годовое совещание перед традиционным неформальным саммитом президентов Содружества, намеченного в этом году на 25-26 декабря, мы можем подвести итоги работы СНГ как в практической, так и в концептуальной части.

СНГ как формат, не ушедший в тень Лет двадцать пять назад СНГ трактовали, как структуру для формализации постсоветского разбега республик, что в какой-то мере так и было. Сейчас же, спустя годы, данный формат занял прочную позицию и, скорее, выглядит евразийским подобием Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта организация, напомню, была создана для консолидации Европы по итогам Второй мировой войны в целях осуществления плана Маршалла, а по большому счету, для утилизации прошлого и обустройства нового мира в регионе евроатлантического содружества. Но со временем, как и СНГ, ОЭСР стала, практически, "невидимым" для публики форматом сугубо экономических (тарифных, отраслевых, вопросов стандартизации и прочих) обсуждений, по сути, полностью уйдя в тень евроинтеграционных структур. Что же касается Содружества Независимых Государств, то, став фундаментом, а затем отойдя в относительную тень экономической платформы ЕАЭС, оно, тем не менее, до сих пор обладает потенциалом укрепления исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей региона бывшей Российской империи и бывшего пространства СССР. Более того, сегодня СНГ для России выполняет роль дополнительного портала в мировое экономическое пространство. Пусть этот выход и ограничен западными торгово-экономическими санкциями, он, тем не менее, работает и политически открыт для взаимного доступа стран-партнёров России. Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла с 12 процентов в 2022 году до 16 процентов в нынешнем, а взаимный товарооборот за три квартала 2024 года прибавил более 11 процентов (по итогам года оценочно он достигнет 106 миллиардов долларов).

Новая модель экономического взаимодействия России со странами СНГ/ЕАЭС формируется, как комплекс политических, социальных, хозяйственно-промышленных и внешнеэкономических отношений. Необходимым условием для ее реализации станет развитие новых моделей внешнеэкономических партнёрств, где во главу угла ставятся факторы взаимной выгоды и совместного проектирования будущего. Пространство СНГ по-прежнему имеет ценность, благодаря ряду качеств единого интеграционного поля. Ведь СНГ – это регион безвизового перемещения (за исключением Туркмении), регион единой транспортной сети магистральных коммуникаций и трубопроводов, регион беспошлинной торговли на товары, произведенные в странах членах Содружества, регион взаимной трудовой миграции и свободной релокации бизнеса. От транспорта до экологии и последствий конфликтов Разберемся в перечне соглашений и документов, подписанных на декабрьском межправительственном Совете СНГ. - Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса. В рамках плана действий по развитию международных транспортных коридоров СНГ в сочетании с аналогичными мероприятиями в формате ЕАЭС удалось сгенерировать общий подход, не разделяя на направления "Север-Юг" и "Восток-Запад". Поставлена задача наращивать сеть мультимодальных логистических центров, хабов, терминалов по отдельным типам грузов. Транспортная сеть, помимо безвизового пространства и беспошлинной торговли товарами, произведенными внутри СНГ – это наиболее существенное из того, что удалось сохранить от СССР. - Соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. В большей степени направлено на бассейн Каспийского моря, хотя могут быть и другие зоны применения. В рамках данного соглашения можно ожидать расширения взаимодействия Бакинского судостроительного завода и основных российских верфей в бассейне Каспия и Волги (нижегородский завод "Красное Сормово", астраханские предприятия "Лотос" и Южный центр судостроения).

- Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб. СНГ за рядом исключений, конечно же является в большей мере союзом персоналистских вертикалей власти с достаточно жёсткой политической дисциплиной. Так что, данный документ - из ряда темы взаимной политической поддержки. Понятно, что на западной платформе подготовка кадров для пенитенциарных служб абсолютно неприменима к текущим реалиям системы исполнения наказаний в СНГ. - Решение Совета о «Программе сотрудничества в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод на период до 2030 года» и плане мероприятий по её реализации. В данном случае мы имеем дело с реальной экологической повесткой, в отличие от политически мотивированной декарбонизации, связанной с анализом дефицита пресной воды для аграрного и питьевого использования. Речь идет об остро необходимом комплексе исследований для всех стран СНГ, но в особенности, для Азербайджана и республик Центральной Азии. После саммита правительственные делегации посетили МГТУ имени Н.Э. Баумана - ведущий технологический ВУЗ России, где команды молодых учёных представили свои инженерные проекты в рамках финального этапа стратегической сессии студентов и аспирантов стран СНГ "Университет без границ". Один из проектов, "Орбита Каспия", был посвящён технологиям космического мониторинга и рационального трансграничного водопользования для решения проблем обмеления.