USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Трамп – собиратель земель американских

ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2064

Дональд Трамп опубликовал фотографию Панамского канала с американским флагом и надписью «Добро пожаловать на канал Соединенных Штатов!»

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ сказал, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

*** 10:02

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире».

Ранее Трамп пригрозил, что США могут потребовать вернуть Панамский канал, который передали в 1999 году. После этого он выложил фото американского флага на фоне канала.

До этого избранный президент США предлагал сделать Канаду 51-м штатом, если «не будут устранены торговый дефицит и пограничные проблемы».

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предложил обменять остров Пуэрто-Рико, свободно ассоциированный с США, на Гренландию. Тогдашний его помощник по национальной безопасности Джон Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл создать команду, чтобы изучить приобретение Гренландии.

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 300
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2345
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6936
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 953
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1331
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3832
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6978
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2065
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3344
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10192
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2334

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 300
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2345
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6936
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 953
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1331
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3832
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6978
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2065
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3344
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10192
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться