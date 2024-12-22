Трамп – собиратель земель американских
Дональд Трамп опубликовал фотографию Панамского канала с американским флагом и надписью «Добро пожаловать на канал Соединенных Штатов!»
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ сказал, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире».
Ранее Трамп пригрозил, что США могут потребовать вернуть Панамский канал, который передали в 1999 году. После этого он выложил фото американского флага на фоне канала.
До этого избранный президент США предлагал сделать Канаду 51-м штатом, если «не будут устранены торговый дефицит и пограничные проблемы».
Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предложил обменять остров Пуэрто-Рико, свободно ассоциированный с США, на Гренландию. Тогдашний его помощник по национальной безопасности Джон Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл создать команду, чтобы изучить приобретение Гренландии.