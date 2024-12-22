Трамп – собиратель земель американских

Ранее Трамп заявлял , что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ сказал, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Дональд Трамп опубликовал фотографию Панамского канала с американским флагом и надписью «Добро пожаловать на канал Соединенных Штатов!»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире».

Ранее Трамп пригрозил, что США могут потребовать вернуть Панамский канал, который передали в 1999 году. После этого он выложил фото американского флага на фоне канала.

До этого избранный президент США предлагал сделать Канаду 51-м штатом, если «не будут устранены торговый дефицит и пограничные проблемы».

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп предложил обменять остров Пуэрто-Рико, свободно ассоциированный с США, на Гренландию. Тогдашний его помощник по национальной безопасности Джон Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл создать команду, чтобы изучить приобретение Гренландии.