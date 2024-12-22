Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Дональда Трампа продолжать поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.

По словам Салливана, военная помощь Киеву остается ключевым «рычагом давления», необходимым для достижения справедливого мирного соглашения между сторонами конфликта.

Салливан также подчеркнул, что ослабление таких стратегических противников США, как Россия и Иран, может создать возможности для значительных дипломатических успехов. Он отметил, что нестандартный подход Трампа к международным отношениям и его склонность к «непредсказуемым поступкам» могут быть использованы для продвижения национальных интересов США.

По мнению экспертов, постоянная военная поддержка Украины со стороны Вашингтона играет важную роль не только в укреплении ее оборонного потенциала, но и в сохранении влияния США на глобальной арене. Салливан считает, что такая стратегия позволит предотвратить эскалацию конфликтов и обеспечить долгосрочную стабильность.