USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Советник Байдена дал совет Трампу

10:14 1366

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Дональда Трампа продолжать поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.

По словам Салливана, военная помощь Киеву остается ключевым «рычагом давления», необходимым для достижения справедливого мирного соглашения между сторонами конфликта.

Салливан также подчеркнул, что ослабление таких стратегических противников США, как Россия и Иран, может создать возможности для значительных дипломатических успехов. Он отметил, что нестандартный подход Трампа к международным отношениям и его склонность к «непредсказуемым поступкам» могут быть использованы для продвижения национальных интересов США.

По мнению экспертов, постоянная военная поддержка Украины со стороны Вашингтона играет важную роль не только в укреплении ее оборонного потенциала, но и в сохранении влияния США на глобальной арене. Салливан считает, что такая стратегия позволит предотвратить эскалацию конфликтов и обеспечить долгосрочную стабильность.

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 300
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2346
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6936
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 955
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1335
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3834
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6978
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2066
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3345
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10193
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2336

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 300
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2346
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6936
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 955
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1335
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3834
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6978
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2066
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3345
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10193
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2336
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться