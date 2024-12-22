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Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «с 1994 года, то есть после прекращения огня, переговорный процесс велся о возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана».

«Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Дискурсы о другом содержании были внедрены в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач.

В этом контексте я совершил большую ошибку. В 2018 году, когда знакомился с содержанием переговоров, самому себе не признался в вышесказанном (мой патриотизм известной вам модели не позволил этого сделать) и, следовательно, не объяснил всего этого народу», - написал премьер-министр в соцсетях.

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