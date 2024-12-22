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Дроны преследуют американцев и в Японии

10:24 804

Неопознанный дрон, предположительно, был замечен в небе над аэропортом Ивакуни, где взлетно-посадочные полосы обслуживают как гражданские рейсы, так и авиацию базы корпуса морской пехоты США. Информацию об этом предоставило агентство Kyodo.

Инцидент произошел 22 декабря около 19:00 по местному времени (14:00 по бакинскому времени), когда в местное отделение министерства земель, инфраструктуры и транспорта поступило уведомление о замеченном неизвестном беспилотнике.

Этот инцидент вызвал задержку в графике коммерческих рейсов, обслуживаемых аэродромом. Так, рейс Токио - Ивакуни был направлен в соседний аэропорт Хиросимы, где перенаправился обратно в Ивакуни с опозданием на три часа. К 20:00 по местному времени безопасность воздушных передвижений была подтверждена.

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