Американцев призвали покинуть Беларусь

Государственный департамент США пересмотрел рекомендации по поездкам в Беларусь.

Дипломатическое ведомство в Вашингтоне подтвердило четвертый уровень риска – «не посещать».

Американским гражданам советуют воздержаться от поездок в Беларусь.

На сайте Госдепа отметили, что гражданам США нужно избегать демонстраций и массовых мероприятий, пересмотреть вопрос провоза электронных устройств в Беларусь, разлогиниться в соцсетях.

Также американцам настоятельно советуют подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств и зарегистрироваться в системе STEP для получения уведомлений и облегчения связи в чрезвычайной ситуации.

Сказано, что основные риски для граждан США включают «произвольное задержание, условия содержания в заключении и возможность закрытия погранпереходов без предупреждения».

В Вашингтоне предупредили, что не дают никаких гарантий по оказанию помощи в случае задержания соотечественников в Беларуси.