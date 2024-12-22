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Российские войска зашли в центр ключевого села

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Российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной». Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ.

«Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок, который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде», - пишет офицер с позывным «Алекс». По его словам, в село вводят новую пехоту РФ, и «прогноз не сильно утешительный».

«Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений», - добавил военный. Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создает угрозу северному флангу обороны Северска.

При этом украинские военные карты пока изменений в Тернах не отображают.

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