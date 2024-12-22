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Трамп ответил, сможет ли Маск стать президентом

10:50 1524

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на слухи, что Илон Маск не сможет стать президентом, так как не родился в США.

«Одна из мистификаций, которые раскручиваются сейчас, - это «президент Трамп передал президентство Илону Маску». Нет, нет, этого не происходит. Маск не собирается занять президентское кресло. Он не будет президентом. Это я могу вам сказать. И я в безопасности. Знаете почему? Он не может им быть. Он не родился в этой стране», - сказал Трамп.

Напомним, согласно закону, баллотироваться в президенты может только человек, родившийся на территории США. Илон Маск, родившийся в ЮАР и получивший американское гражданство в 2002 году, этим требованиям не соответствует.

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