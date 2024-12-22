Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»

Служба внешней разведки России заявила, что президент Молдовы Майя Санду «дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС».

«Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдовы практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. «Войдя в раж», президент требовала подготовить силовой захват электростанции», - говорится в сообщении СВР.

Ведомство добавило, что, по его данным, Санду в ходе совещания с Кабинетом министров по вопросам энергобезопасности Молдовы заявила о необходимости разработки плана военной операции с целью установления «контроля над Приднестровьем» и ликвидации миротворческого присутствия России в регионе.