USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

В России сожгли склад с запчастями к «шахедам»

11:07 1242

В РФ сожгли склад с деталями к «шахедам» на $16 млн, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Пожар произошел на складе на территории особой экономической зоны России «Алабуга», заявили в украинской разведке.

Сообщается, что на местах хранения были уничтожены 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизоры для изготовления 400 единиц Shahed-136.

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 311
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2365
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6942
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 971
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1361
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3857
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6981
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2070
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3353
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10199
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2341

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 311
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2365
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6942
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 971
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1361
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3857
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6981
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2070
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3353
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10199
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться