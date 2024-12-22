В России сожгли склад с запчастями к «шахедам»
11:07 1242
В РФ сожгли склад с деталями к «шахедам» на $16 млн, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Пожар произошел на складе на территории особой экономической зоны России «Алабуга», заявили в украинской разведке.
Сообщается, что на местах хранения были уничтожены 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизоры для изготовления 400 единиц Shahed-136.
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