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Будущий помощник Трампа заявил о смене подхода к Украине

11:21 1110

Западные союзники Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США переключились с заявлений о готовности выдавать Киеву карт-бланш при оказании помощи на поиск способов прекращения войны в Украине. Об этом заявил в интервью журналисту Бену Шапиро будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы увидели, как общий нарратив сменился с заявлений о (готовности помогать) столько, сколько нужно, и выдавать карт-бланш на (вопрос,) как нам добиться сделки? Это эффект Трампа.

Трамп очень четко дал понять, что война должна закончиться. Интересно наблюдать за изменениями: и европейские лидеры, и Украина - все адаптируются к этому. Так что часть моих обязанностей и обязанностей команды, которую собрал (Трамп), понять, кто находится за столом (переговоров), как нам усадить за него людей, и, наконец, каковы условия достижения договоренности, которые лучше всего отвечают нашим интересам», - отметил советник избранного президента.

Уолтц подверг критике подход к войне в Украине нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, уходящая администрация не могла четко объяснить, какие цели преследует Вашингтон в этой ситуации, и достижимы ли они, в чем стратегия США и какие ресурсы на это нужны. «Они желали говорить лишь о деньгах и хотели, чтобы им прекратили задавать эти раздражающие вопросы вроде вопроса, куда это все идет. Я же считаю, что это важный вопрос», - заключил Уолтц.

Трамп ранее заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу прекращения войны в Украине.

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