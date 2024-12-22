Супруга Асада хочет развестись и покинуть Россию

Супруга Башара Асада Асма хочет развестись и покинуть Россию, пишут турецкие СМИ.

По данным источников турецкого портала Habertürk, Асма Асад подала заявление о разводе в российский суд, стремясь использовать свое британское гражданство для возвращения в Великобританию, где она родилась и выросла, а также имеет гражданство.

Однако ее запрос находится на стадии рассмотрения и окончательное решение пока не принято.