Супруга Асада хочет развестись и покинуть Россию
11:30 1534
Супруга Башара Асада Асма хочет развестись и покинуть Россию, пишут турецкие СМИ.
По данным источников турецкого портала Habertürk, Асма Асад подала заявление о разводе в российский суд, стремясь использовать свое британское гражданство для возвращения в Великобританию, где она родилась и выросла, а также имеет гражданство.
Однако ее запрос находится на стадии рассмотрения и окончательное решение пока не принято.
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