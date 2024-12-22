Северная Корея готовится отправить России новые войска и оружие

КНДР, вероятно, готовится к отправке в РФ дополнительных войск и военной техники для войны в Украине, пишет агентство Yonhap.

«Комплексная оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск [в России]», - сообщает агентство со ссылкой на южнкорейских военных.

Также, по данным разведки, есть признаки того, что КНДР переходит к производству и поставкам БПЛА-камикадзе, о которых впервые стало известно во время инспекции Ким Чен Ына в ноябре.

Кроме того, по словам источников агентства, северокорейская армия уже потеряла в ходе боевых действий 1 100 человек убитыми и ранеными.