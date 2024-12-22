Трамп цитирует Путина

Избранный президент США Дональд Трамп привел слова российского лидера Владимира Путина в своем выступлении, когда говорил о войне России против Украины, пишет Bloomberg.

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям в Украине», — говорится в материале.

Речь шла, в частности, о словах Путина в ходе прямой линии, когда президент РФ заявил, что готов к встрече с Трампом, но не знает, когда это произойдет.

Сейчас предпосылок для встречи президентов нет, отметил 23 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

До этого Трамп заявил, что российский лидер хочет встретиться с ним как можно скорее: «Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне».