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В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn

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11:49 1056

19 декабря 2024 года состоялась официальная церемония открытия отеля Hilton Garden Inn Baku.

Hilton Garden Inn Baku — это международный гостиничный бренд премиум-класса, входящий в портфель компании Tabia Group. Запуск этого бренда в нашей стране под эгидой Tabia Group свидетельствует о приверженности Группы предоставлению высококачественного гостеприимства.

Отель расположен по адресу: улица Сарабски, 657, всего в 24 километрах от Международного аэропорта Гейдар Алиев. Кроме того, он находится рядом с такими важными зонами отдыха, развлечений и бизнеса, как парк Деде Горгуд, Центр Гейдара Алиева, Бакинский Конгресс-центр, Зоологический парк, 28 Mall и Ganjlik Mall.

Двенадцатиэтажный отель включает 195 номеров, высококачественный ресторан, бар и фитнес-центр. В отеле также предусмотрены современные конференц-залы и многофункциональные площадки для мероприятий.

«Мы гордимся тем, что представляем Hilton Garden Inn Baku, предлагающий синтез комфорта и высококлассного сервиса, - отметил Эрхан Гюрсель, генеральный менеджер Hilton Garden Inn Baku. - Наш отель предназначен для обслуживания как деловых профессионалов, так и туристов. Сегодня мы испытываем глубокую радость, открывая двери нашего отеля, расположенного рядом с ключевыми зонами отдыха, культуры и бизнеса города, для первых гостей».

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