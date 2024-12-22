Россия готовится к наступлению

Российские войска не отказываются от намерений начать наступательные действия на юге Украины. По информации источников, Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

По данным источников РБК-Украина, готовность к наступлению на правобережье Херсонщины у россиян даже выше, чем к активизации на Запорожье.

Украинские военные предполагают, что главный удар в Запорожской области может быть направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Дополнительно возможны действия в районе Гуляйполя.

Отмечается, что в Херсонской области россияне уже пытались прорваться на правый берег Днепра. В конце ноября их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были отбиты неподалеку от Антоновского моста со стороны Олешек.

По информации от источников, решение о наступлении на Херсон уже принято. Операцию будет курировать командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков.