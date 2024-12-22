USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Заявление советника Трампа не понравится курдам

11:59 983

Американские военнослужащие не должны находиться на территории Сирии, заявил в воскресенье будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президент Трамп абсолютно прав. Его мандат, который получил подавляющее большинство [голосов избирателей], звучал так: «Не втягивайте нас в ближневосточные войны». Мы не хотим, чтобы американские военные бегали по территории Сирии в любом качестве, форме или виде», - сказал Уолтц в интервью журналисту Бену Шапиро.

При этом Уолтц отметил, что США должны продолжить «пристально следить» за ситуацией в регионе.

У США более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых размещены около 2 тыс. военных. Американцы сохранили присутствие в нефтеносных регионах, которые захвачены так называемыми курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС, SDF).

После свержения сирийского правительства 8 декабря протурецкие повстанческие группировки перешли в наступление на курдские формирования и в течение нескольких дней взяли под свой контроль два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке. Курды опасаются, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом они лишатся поддержки США. При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона.

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 323
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2381
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6945
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 984
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1386
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3870
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6983
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2076
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3358
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10204
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2347

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 323
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
Российская разведка: «Санду хочет провести военную операцию»
10:57 2381
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 6945
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 984
Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению
11:56 1386
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 3870
Иран на издыхании… Без реала в тумане
Иран на издыхании… Без реала в тумане наша корреспонденция; все еще актуально
22 декабря 2024, 23:30 6983
Трамп – собиратель земель американских
Трамп – собиратель земель американских ОБНОВЛЕНО 10:41
10:41 2076
Что Али Асадов подписал в Москве?
Что Али Асадов подписал в Москве? наша аналитика
09:22 3358
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили обновлено 22:26
22 декабря 2024, 22:26 10204
Россия сжалилась над абхазами
Россия сжалилась над абхазами
10:04 2347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться