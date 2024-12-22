Заявление советника Трампа не понравится курдам

«Президент Трамп абсолютно прав. Его мандат, который получил подавляющее большинство [голосов избирателей], звучал так: «Не втягивайте нас в ближневосточные войны». Мы не хотим, чтобы американские военные бегали по территории Сирии в любом качестве, форме или виде», - сказал Уолтц в интервью журналисту Бену Шапиро.

Американские военнослужащие не должны находиться на территории Сирии, заявил в воскресенье будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

При этом Уолтц отметил, что США должны продолжить «пристально следить» за ситуацией в регионе.

У США более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых размещены около 2 тыс. военных. Американцы сохранили присутствие в нефтеносных регионах, которые захвачены так называемыми курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС, SDF).

После свержения сирийского правительства 8 декабря протурецкие повстанческие группировки перешли в наступление на курдские формирования и в течение нескольких дней взяли под свой контроль два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке. Курды опасаются, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом они лишатся поддержки США. При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона.