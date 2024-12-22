Генсек НАТО попросил Зеленского не критиковать Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что иногда резкая критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца является неоправданной. Об этом он сказал в интервью dpа, фрагменты которого приводит Spiegel, передает «Европейская правда».

«Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Шольца, потому что я считаю это несправедливым», – сказал Рютте.

То, что Шольц сделал для Украины, впечатляет, считает генсек.

По его словам, Шольц способствовал тому, что Германия занимает второе место после США по объемам военной поддержки Украины.

В то же время Рютте дал понять, что, в отличие от Шольца, он поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не накладывал никаких ограничений на их использование.

«В общем, мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины, – сказал бывший премьер-министр Нидерландов. - Но не ему решать, что именно должны поставлять союзники».

Недавно Зеленский критиковал Шольца, среди прочего, за то, что тот разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным против его воли. Он также неоднократно публично выражал свое непонимание отказа канцлера от поставки крылатых ракет Taurus.