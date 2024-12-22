Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому

В поздравительном письме говорится: «…Этот светлый праздник, несущий обновленный дух и символизирующий такие чистые чувства, как милосердие и благожелательность, является воплощением взаимопонимания, поддержки и единства между людьми. Будучи неотъемлемой частью азербайджанского общества, христианская община отмечает этот праздник, как всегда, с особым энтузиазмом и воодушевлением, что является ярким свидетельством этнического и культурного разнообразия и богатых традиций мультикультурализма, царящих в нашей стране».

Глава государства отметил в своем письме, что «Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации, где на протяжении веков процветают национально-культурная мозаика и атмосфера толерантности, представители различных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в мире, безопасности, взаимном доверии и уважении. Мы гордимся этими ценностями и бережно относимся к ним как к национальному достоянию. Неслучайно сохранение дружбы народов, межконфессионального согласия, традиций мультикультурализма и толерантности в рамках политики, проводимой азербайджанским государством, — это, прежде всего, естественный образ жизни нашего народа».

«Христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе. Наши граждане-христиане, поселившиеся в Азербайджане и живущие здесь одной семьей на протяжении сотен лет, играют значимую роль в общественной, политической, социальной и культурной жизни нашей родины, внося огромный вклад в процветание нашей любимой страны. Древнее христианское наследие, святыни, церкви и другие культовые сооружения на всей территории нашей страны охраняются Азербайджанским государством наравне с мечетями и синагогами. Одновременно наша страна играет активную роль в сохранении христианских памятников, которые считаются жемчужинами мирового культурного наследия, способствуя тем самым межкультурному диалогу», - говорится в поздравительном послании.

Президент Алиев указал и на то, что двусторонние связи Азербайджана и Святого Престола «отмечены многочисленными взаимными визитами, постоянными контактами и важными вехами. С чувством удовлетворения хочу отметить предстоящее строительство в нашей стране второго католического храма в честь Папы Иоанна Павла II. Этот проект является демонстрацией большого внимания и заботы о католической общине нашей страны и символизирует высокий уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом».

Глава государства благодарит Папу Римского «за вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Святым Престолом» и выражает «признательность за то, что Вы по-прежнему высоко цените традиции мультикультурализма и толерантности нашей страны».

«Уверен, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет и впредь способствовать межконфессиональному и межкультурному взаимопониманию во всем мире, служа делу защиты общечеловеческих ценностей и обеспечения солидарности между людьми. Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас с днем рождения и наступающим Новым 2025 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей благородной и священной миссии», - говорится в письме.