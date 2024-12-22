Российская делегация в Тегеране

Российская делегация во главе с вице-премьерами РФ Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым прибыла в понедельник в Тегеран, информирует Интерфакс.

Согласно программе визита, в рамках поездки запланирована встреча делегации РФ с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также предполагаются переговоры российских вице-премьеров с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.

Ожидается, что стороны обсудят совместную работу Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках полноформатного соглашения о зоне свободной торговли, находящегося на финальной стадии ратификации всеми странами – участницами, а также сотрудничество в рамках объединения после получения Ираном статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Кроме того, в повестке есть вопросы транспортной связанности и развития новых транспортных коридоров.