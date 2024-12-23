Иранцы готовы стать стратегическими партнерами России
12:35 1129
Тегеран и Москва могут подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в середине января 2025 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки подписания договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана обговариваются, «документ готов».
Аналогичный договор у России есть с КНДР.
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