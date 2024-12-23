USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Иранцы готовы стать стратегическими партнерами России

12:35 1129

Тегеран и Москва могут подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в середине января 2025 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки подписания договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана обговариваются, «документ готов».

Аналогичный договор у России есть с КНДР.

Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 5134
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 4526
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 691
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 1634
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 5316
Глава «Моссада» призывает ударить по Ирану
Глава «Моссада» призывает ударить по Ирану
13:15 1557
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 1701
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 4328
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 7503
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 2890
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 6202

ЭТО ВАЖНО

Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 5134
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 4526
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 691
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 1634
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 5316
Глава «Моссада» призывает ударить по Ирану
Глава «Моссада» призывает ударить по Ирану
13:15 1557
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому
12:23 1701
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 4328
И генералы Судана Москве отказали
И генералы Судана Москве отказали наш комментарий; все еще актуально
01:15 7503
Заявление советника Трампа не понравится курдам
Заявление советника Трампа не понравится курдам
11:59 2890
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 6202
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться