У Ирана нет контактов с новыми властями Сирии
12:54 647
Тегеран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Наш приход в Сирию был обусловлен борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в другие страны региона... На данный момент у нас нет прямых контактов с правящими силами в Сирии», - сказал Багаи.
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